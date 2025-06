O Hotel Florasol, no Funchal, tem um novo diretor: Rogério Petraglia, que sucede a Luísa Clara, que entra para a reforma após 40 anos de liderança da unidade. A nomeação insere-se no plano de renovação de lideranças do Grupo Dorisol e marca o encerramento de um ciclo de mais de quatro décadas sob a direção de Luísa Clara.

“Luísa Clara encerra um percurso notável de 40 anos ao serviço do Florasol e da empresa, deixando um legado de profissionalismo, proximidade e compromisso com a qualidade. A sua saída é marcada por um profundo reconhecimento de toda a equipa, que lhe agradece a entrega e o contributo inestimável ao longo dos anos”, refere o hotel em nota de imprensa.

“Com uma carreira internacional consolidada na área da hotelaria, Rogério Petraglia chega à Madeira depois de ter dirigido as unidades Monicca Collection Suites & Residences e Clube Praia da Oura, em Albufeira, no grupo MGM Muthu Hotels. Antes disso, foi diretor-geral durante mais de uma década na rede Estanplaza, no Brasil, onde liderou várias unidades hoteleiras e foi promovido por mérito em diferentes fases da sua carreira.

Licenciado em Hotelaria e com uma pós-graduação em Administração, Rogério Petraglia traz consigo uma forte experiência na gestão de operações, coordenação de equipas, melhoria de processos e atenção à experiência do cliente”.

“A nomeação do Rogério Petraglia representa mais um passo na estratégia de reforço da liderança e da qualidade das nossas unidades. A sua experiência e visão serão uma mais-valia para o Florasol e para o grupo como um todo. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de prestar uma sentida homenagem à Luísa Clara, cuja dedicação e entrega ao longo de quatro décadas são motivo de grande orgulho para todos nós”,, sublinhou Tiago Quintas, administrador do Grupo Dorisol.

Situado na zona turística do Funchal, a poucos minutos do centro da cidade, o Hotel Florasol oferece 103 unidades de alojamento — entre estúdios e apartamentos — com cozinha equipada, varanda, Wi-Fi gratuito e uma localização privilegiada a 500 metros do Lido.