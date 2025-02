Restaurante Terreiro no Savoy Palace apresenta novo menu com ‘Sugestão do Chef’

O restaurante Terreiro, no Savoy Palace, no Funchal, apresenta um novo menu exclusivo, com a ‘Sugestão do Chef’, uma proposta criada pelo chef executivo da Savoy Signature, Celestino Grave.

Os clientes podem desfrutar de pratos fixos, servidos entre as 12h30 e as 15h30, de segunda a sexta-feira.

A cada dia, o chef Celestino Grave prepara uma especialidade que reflete o melhor da cozinha portuguesa e regional.

Entre outros, à terça-feira, os comensais podem saborear açorda de camarão com gema de ovo, enquanto à quarta-feira é a vez da bochecha de porco estufada com cevadinha e cogumelos. Na quinta-feira, os clientes podem degustar polvo frito com arroz de tomate e coentros.

Além da ‘Sugestão do Chef’, o restaurante Terreiro continua a oferecer o seu menu à la carte inspirado nas raízes portuguesas, com novas opções disponíveis tanto para o almoço quanto para o jantar.

Entre os novos pratos, destaque para o chouriço regional assado com torricado de tomate, os ovos verdes de camarão com maionese de anchovas, as moelas estufadas com torricado de azeite e alho, e os tentáculos de polvo frito com maioneses caseiras.

O menu também inclui pastéis de massa tenra de leitão com maionese e citrinos, salada de cuscuz regional com abóbora assada, nozes, maçã e citronela ou pargo da nossa costa com batata-doce, espargos e molho virgem.

Outras propostas incluem bacalhau assado com broa de milho, batata a murro e espinafres salteados, e perna de borrego assada com couve estufada e cevadinha cremosa com enchidos. Como habitualmente, o restaurante continua a oferecer várias opções vegetarianas, para garantir uma experiência inclusiva e saborosa para todos os gostos.

Com uma vasta experiência e dedicação à gastronomia regional, Celestino Grave, convida todos os amantes da boa cozinha a explorar o novo menu, onde cada prato é preparado com ingredientes frescos e de alta qualidade, destacando o melhor da culinária madeirense e portuguesa.

Sobre o Chef Celestino Grave

Chef executivo da Savoy Signature, Celestino Grave é reconhecido pela sua habilidade em criar pratos que combinam tradição e inovação. A sua abordagem criativa à cozinha tem sido uma marca distintiva do grupo, trazendo uma nova visão para a gastronomia madeirense.

Sobre o Restaurante Terreiro

Localizado no Savoy Palace, o restaurante Terreiro oferece uma carta que é uma celebração da gastronomia portuguesa, com pratos que aliam a tradição e a inovação, num ambiente acolhedor.