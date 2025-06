Na tarde de 9 de junho de 2025, registou-se um foco de incêndio numa área técnica do piso superior do restaurante Avista, localizado no hotel Les Suites at The Cliff Bay, no Funchal. A rápida intervenção dos bombeiros controlou completamente a situação e não se verificaram feridos.

Em nota de imprensa, o estabelecimento dá conta que está encerrado temporariamente para avaliação dos estragos e reparações.

“Em alternativa, apresentamos novas experiências gastronómicas já a partir da próxima semana: o “Sushi by the Sea” pelo Chefe Rui Pinto e a equipa do Avista Ásia e o “Blue Lagoon at Night” pelo Chefe João Luz e equipa Avista. Ambas as experiências, acontecem junto ao mar, no iconográfico cais do hotel The Cliff Bay”, lê-se na nota de imprensa, que conclui com um agradecimento pela “prontidão e o trabalho de todos os intervenientes, bombeiros e equipa interna, que evitou que este incidente tivesse maiores proporções”.