O Avista é o único restaurante madeirense na lista dos 50 mais reservados de 2024 através da plataforma The Fork, onde se destacam espaços de restauração de Lisboa e Porto.

Os três primeiros são de Lisboa, nomeadamente, a cervejaria Ramiro, SEEN by Olivier e Yakuza by Olivier. O Avista é o restaurante do hotel 5 estrelas Les Suite at The Cliff Bay, do grupo Porto Bay.

De acordo com um comunicado da plataforma de reserva de restaurantes, em 2024, o utilizador de TheFork manteve hábitos consistentes, mas com ligeiras mudanças face a 2023.

“O jantar continua a liderar as reservas (64%), com sábado a reunir a preferência semanal (22%), seguindo-se sexta-feira (18%) como os dias mais escolhidos. A maioria das reservas (55%) é para duas pessoas, refl etindo a preferência por experiências intimistas”, adianta a fonte.

Adianta o The Fork, que “no digital, a app domina, com 50% das reservas feitas em iOS e 32% em Android, e que a exigência dos clientes também aumentou: embora as avaliações entre 9 e 9,3 tenham caído ligeiramente (34% vs 37% em 2023), as notas acima de 9,3 cresceram de 23% para 37%, destacando um maior reconhecimento da excelência gastronómica”.