Renato Camacho é o novo chef executivo do Savoy Palace, estando agora responsável pelas equipas de cozinha do hotel de luxo madeirense.

“Com uma sólida formação internacional e uma paixão incomparável pela cozinha”, o novo chef executivo do Savoy Palace, Renato Camacho, é reconhecido pela sua “vasta experiência, autenticidade e criatividade”.

“Natural da freguesia do Curral das Freiras, na Madeira, traz consigo os segredos da gastronomia da região, que utiliza para recriar pratos que surpreendem os paladares mais exigentes”, pode ler-se em comunicado de imprensa.

“É um passo muito importante na minha carreira e um desafio que abraço com grande ambição e sentido de responsabilidade. É um reconhecimento do trabalho que tenho desenvolvido ao longo destes anos, em especial no Savoy Palace”, afirma Renato Camacho.

Com a nomeação de Renato Camacho a chef executivo do Savoy Palace, a Savoy Signature demonstra “o seu compromisso com o reconhecimento do talento interno, bem como com a excelência nas experiências gastronómicas”.

“A Savoy Signature reconhece o trabalho, dedicação e profissionalismo dos seus colaboradores e é com satisfação que anunciamos a nomeação do Renato Camacho para chef executivo do Savoy Palace. Desde 2018, o Renato tem vindo a desenvolver um papel fundamental da gestão e liderança da equipa da cozinha, pelo que este é um reconhecimento merecido”, destaca Ricardo Nascimento, Chief Operations Officer da Savoy Signature.