No mercado imobiliário de luxo, as moradias continuam a ser a escolha preferida pelos compradores, com uma oferta muito mais ampla do que os apartamentos de luxo. Dados recentes do Idealista indicam que, em Portugal, há quase o dobro de moradias disponíveis em comparação com os apartamentos.

Este cenário reflete-se na Madeira, onde 535 moradias de luxo estão à venda, destacando-se como uma região em ascensão neste aspeto.

Os preços das moradias na Madeira também são mais acessíveis, se comparado com o resto do país, com um custo por metro quadrado inferior a outras regiões de luxo como Lisboa. Isso atrai cada vez mais investidores que procuram propriedades exóticas com comodidades como piscinas e jardins, aproveitando a paisagem envolvente.

Além disso, a Madeira apresenta-se como um destino privilegiado para clientes de luxo, beneficiando da sua oferta diversificada e de um ambiente tranquilo e exclusivo.