Quase 12 mil pessoas desembarcaram no Funchal

Tal como é habitual às segundas-feiras, estão atracados no Porto do Funchal os navios ‘Azura’ e ‘AIDAcosma’, a bordo dos quais viajam um total de 11.831 pessoas, das quais 9.185 são passageiros.

Com ambos os paquetes posicionados na rota da CAI, o ‘AIDA’ chegou com 6.220 passageiros e 1.447 tripulantes, para uma escala de 17 horas, que termina às 20h30, com destino a Tenerife.

Por sua vez, o ‘Azura’ transporta 2.965 passageiros e 1.199 tripulantes, deixando a Região pelas 21h30 desta segunda-feira, para dar continuidade ao cruzeiro de 14 dias que engloba, além, da Madeira, Tenerife, Fuerteventura, La Palma, Grã-Canária e Arrecife.