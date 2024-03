Os pagamentos aos beneficiários diretos e finais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) atingiram 3.831 milhões de euros até quarta-feira, o equivalente a 17% da dotação, foi anunciado.

Segundo o último relatório de monitorização, o total de pagamentos corresponde ainda a 18% do valor contratado e a 23% do aprovado.

Em comparação com a semana anterior, os beneficiários diretos e finais do PRR receberam mais 24 milhões de euros.

As empresas surgem a liderar, com 1.443 milhões de euros recebidos até quarta-feira.

Destacam-se ainda as entidades públicas (882 milhões de euros) e as empresas públicas (448 milhões de euros).

Seguem-se as autarquias e áreas metropolitanas (285 milhões de euros), as escolas (274 milhões de euros), as instituições de ensino superior (169 milhões de euros), as famílias (161 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (88 milhões de euros) e, por último, as instituições do sistema científico e tecnológico (79 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos fixaram-se, até quarta-feira, em 16.875 milhões de euros, o que equivale a 76% da dotação e 78% do valor contratado.

Com o maior montante aprovado estão as empresas (5.631 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.667 milhões de euros), pelas empresas públicas (2.736 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (1.843 milhões de euros).

Depois surgem as instituições de ensino superior (661 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (421 milhões de euros), as escolas (386 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (331 milhões de euros).

No fundo da tabela estão as famílias, com 200 milhões de euros aprovados.

O PRR recebeu, até 28 de fevereiro, 308.528 candidaturas, mais 68 do que na semana anterior.

Destas, 204.531 foram analisadas e 163.240 aprovadas.

Dos 463 marcos e metas acordados com a União Europeia, Portugal já cumpriu 102, enquanto três permanecem em avaliação.

No dia 22 de setembro de 2023, a Comissão Europeia aprovou a revisão do PRR de Portugal, que ascende agora a 22.200 milhões de euros.

Esta alteração integra a dotação financeira do programa energético europeu RepowerEU (704 milhões de euros), bem como a que não foi utilizada da reserva de ajustamento ao ‘Brexit’ (81 milhões de euros).

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.