Profissionais da hotelaria e restauração em ‘peso’ no 2.º dia do Pérola Wine Fest

Decorre até às 20h00 de hoje o 2.º e último dia da 8.ª edição do Pérola Wine Fest, no Grand Ballroom do Savoy Palace Hotel, no Funchal.

Depois da enchente de domingo, esta segunda-feira está a ser marcada pela presença de muitos profissionais da hotelaria e restauração regionais, com a afluência de visitantes a registar um aumento gradual ao longo da tarde neste que é já um dos eventos mais importantes do calendário vinícola madeirense.

Bruno Silva, da organizadora Pérola dos Vinhos, à reportagem do JM, mostrou-se muito satisfeito, não só pela qualidade da seleção vinhos presentes para degustação, bem como pela adesão de curiosos e profissionais.

Os representantes dos mais de 30 produtores - que apresentam mais de quatro centenas de vinhos tintos, brancos, rosés, espumantes ou licorosos, entre eles algumas novidades - também mostram-se agradados com o ‘feedback’ dos madeirenses, bem como com as vendas na Região.

O Pérola Wine Fest termina pelas 20h00.