O preço das casas para arrendar na Madeira aumentou 13,6% em fevereiro, face ao mesmo mês do ano passado. Segundo o índice de preços do idealista, o valor mediano do arrendamento na região fixou-se nos 15,6 euros por metro quadrado.

No Funchal, a subida foi ainda mais expressiva, com um aumento de 16,6% no preço do arrendamento, que atingiu os 15,7 euros por metro quadrado. A nível trimestral, a variação foi de 5,5%.

A Madeira mantém-se entre as regiões mais caras para arrendar casa em Portugal, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional, atrás da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve.

Numa análise ao aumento dos preços por regiões, a liderar as subidas encontra-se o Algarve (19,3%), seguido pela Região Autónoma dos Açores (15,4%), Região Autónoma da Madeira (13,6%), Alentejo (11,5%), Centro (3,9%), Área Metropolitana de Lisboa (3%) e Norte (2,6%).