Os preços das casas novas em Lisboa continuam a ser significativamente mais altos do que nas restantes grandes cidades do país, de acordo com os últimos dados do mercado imobiliário. Na capital portuguesa, o valor médio por metro quadrado atinge valores elevados, ultrapassando os 4.000 euros, consolidando Lisboa como o principal centro de custo no setor imobiliário nacional.

Após Lisboa, o Porto regista o segundo maior custo, com um valor médio de 3.989 euros por metro quadrado. No entanto, além da cidade Invicta, há outras sete grandes cidades em Portugal que também apresentam preços elevados para as casas novas. Funchal, Setúbal, Aveiro, Viana do Castelo, Ponta Delgada, Faro e Coimbra são as cidades onde os preços ultrapassaram os 3.000 euros por metro quadrado, refletindo a valorização do mercado imobiliário em diversas zonas do país.