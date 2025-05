O preço das casas na Madeira registou uma subida de 11,4% em abril, face ao mesmo período do ano passado.

De acordo com o índice de preços do idealista, o valor mediano para comprar casa na Madeira atingiu os 3.346 euros por metro quadrado (€/m²), tornando a região a terceira do país com maior aumento no último ano, atrás dos Açores (14,8%) e do Alentejo (12,1%).

Entre os concelhos madeirenses, Santa Cruz liderou a subida dos preços, com um aumento de 25,8%, seguido de São Vicente com 24,9%, Ponta do Sol (10,5%), Funchal (8,8%), Calheta (7,2%) e Câmara de Lobos (5,7%). O único município onde os preços desceram foi Santana, com uma ligeira quebra de 0,8%.

O Funchal mantém-se como o concelho mais caro para comprar casa na Madeira, com o metro quadrado a valer 3.594 euros, seguido por Calheta (3.442 €/m²), Ponta do Sol (3.159 €/m²), Santa Cruz (2.659 €/m²) e Câmara de Lobos (2.571 €/m²). Santana continua a ser o município mais acessível, com 1.521 €/m².

Já no Porto Santo, o preço das casas aumentou 22,1% no último ano, fixando-se agora nos 2.776 €/m².

A nível nacional, o preço médio das habitações subiu 27,2%, com Lisboa a manter-se como a cidade mais cara (5.615 €/m²), seguida do Porto (3.741 €/m²) e do Funchal, que ocupa a terceira posição com 3.594 €/m².

O índice de preços imobiliários do idealista baseia-se nos valores de oferta por metro quadrado construído, excluindo anúncios atípicos e moradias sem interação recente, com os dados finais a refletirem a mediana dos anúncios válidos em cada mercado.