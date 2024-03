O preço das casas na Madeira estabilizou em fevereiro face ao mês anterior. Segundo o índice de preços do portal Idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 2.910 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de fevereiro, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 2,6% e a anual de 20,9%.

Os preços da região subiram em Santa Cruz (3,2%), Calheta (2,1%) e Câmara de Lobos (1,2%). Já no Funchal, os preços mantiveram-se estáveis (-0,5%). Por outro lado, os preços desceram em Machico (-5,6%).

O município mais caro para comprar casa continua a ser o Funchal (3.214 euros/m2), seguido por Calheta (3.090 euros/m2), Câmara de Lobos (2.318 euros/m2), Santa Cruz (2.030 euros/m2) e Machico (1.552 euros/m2).

As casas no Porto Santo subiram 1,2% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.313 euros/m2.

A nível nacional, o preço da habitação subiu 0,6% em fevereiro, situando-se em 2.596 euros/m2.