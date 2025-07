A Secretaria Regional de Economia, através da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, vai cria um Fórum Consultivo para a Sustentabilidade e Ambientes dos Portos da Madeira, foi hoje anunciado.

“Esta iniciativa visa formalizar um espaço de convergência e de diálogo plural e colaborativo, onde se congreguem as vozes da comunidade portuária, de agentes do setor, da academia, das entidades governamentais e do tecido empresarial, num compromisso coletivo de salvaguarda do nosso património natural e da promoção de um desenvolvimento equilibrado e perene”, explica o secretário regional da Economia.

Segundo José Manuel Rodrigues, citado num comunicado alusivo ao aniversário do Porto do Funchal, o “Fórum Consultivo será uma plataforma privilegiada para a incubação de ideias e o refinamento de estratégias, onde se forjarão políticas que elevem o Porto do Funchal a patamares superiores de sustentabilidade, inovação e responsabilidade socioambiental”.

“O reconhecimento internacional conferido pelo prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em Sustentabilidade, atribuído a este porto, reveste-se de significado ímpar. Mais do que um troféu, é um incentivo que nos impele a perseverar, a prosseguir na senda do aprimoramento contínuo, conscientes de que a excelência é uma meta em perpétuo movimento e que a estagnação é o primeiro passo para o insucesso”, vincou o governante.

Este órgão consultivo terá como parceiros a Câmara Municipal do Funchal, as Direções Regionais de Ambiente e Mar e da Energia, a Universidade da Madeira, a Empresa de Eletricidade da Madeira, a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, a AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal e a CLIA.

José Manuel Rodrigues destacou ainda a “transformação profunda e estratégica na gestão e operação dos nossos portos. Projetos como o Green Ports Madeira, o DUAL e outros são exemplos claros do nosso firme compromisso com a transição energética, a digitalização e, sobretudo, com a descarbonização do setor portuário. Estas iniciativas, perfeitamente alinhadas com as mais rigorosas metas ambientais internacionais, refletem, de forma inequívoca, a visão do Governo Regional para tornar os portos da Madeira, cada vez mais, exemplos de sustentabilidade ambiental e competitividade”.

Na Gare Marítima, foram homenageados os antigos colaboradores e os atuais com mais de 35 anos de serviço.

“Agradeço, penhoradamente, a todos aqueles que, ao longo dos anos, têm servido o Porto do Funchal: dirigentes e operacionais que ergueram, operacionalizaram e modernizaram esta infraestrutura, e aos que, hoje, dedicadamente, fazem deste porto uma das portas da nossa economia e um ex-libris da cidade do Funchal e da Madeira. O Vosso profissionalismo e a Vossa entrega fizeram e continuarão a fazer toda a diferença”, enalteceu José Manuel Rodrigues.

Pela primeira vez, a APRAM distinguiu três personalidades que contribuíram para o caminho e para os resultados que têm sido alcançados. Trata-se de Pedro Calado antigo vice-presidente do Governo Regional com a tutela dos Portos da Madeira e antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal, do capitão-de-mar-e-guerra Rui Rodrigues Teixeira, antigo Capitão do Porto do Funchal 2022/25, e do Clube de Entusiastas de Navios da Madeira (CEN).

Paula Cabaço, presidente do conselho de administração da APRAM, destacou o peso histórico deste dia. “É um momento para valorizarmos a história, a resiliência e a capacidade de adaptação dos nossos portos, que sempre foram motores de desenvolvimento, de ligação ao mundo e de criação de oportunidades”. Lembrou, também, os investimentos realizados nos últimos anos, que consolidaram os portos regionais como infraestruturas logísticas essenciais para o abastecimento e desenvolvimento da Região, que, no caso do Porto do Funchal, são também plataformas de excelência no setor do turismo de cruzeiros.

A data escolhida para assinalar o Dia do Porto remonta a 1962, quando a 18 de julho, foi inaugurado na Madeira o primeiro porto que permitia a acostagem de navios e serviço de fornecimento de combustível líquido à navegação. Evoca também o primeiro cais de embarque que surgiu em 1762, por ordem do Rei D. José I.

No ano passado, os portos madeirenses viveram o melhor ano de sempre. Ao nível da carga movimentada, registou-se um crescimento de 1,39% em relação a 2023, fechando com 1,432 mil toneladas. O Terminal de Cruzeiros, foi responsável por um impacto direto na economia regional de 61,4 milhões de euros, num ano que em pela primeira vez foi ultrapassada a barreira dos 700 mil passageiros de cruzeiro. Foram 728 604 passageiros e 271 974 tripulantes. Um crescimento de 16,68% e de 12,3% respetivamente.