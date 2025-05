O movimento de carga nos Portos da Madeira registou um crescimento de 2,29% nos primeiros três meses deste ano, em relação ao período homólogo anterior, com uma prestação positiva em todos os indicadores: carga contentorizada, carga geral, granéis sólidos e granéis líquidos.

No total, de acordo com a APRAM, entre janeiro e março, entraram nos portos regionais 328.293 toneladas. Mais 7.356 toneladas do que no primeiro trimestre de 2024.

“São números extremamente positivos, que refletem o dinamismo e a vitalidade do setor empresarial madeirense, que continua a demonstrar capacidade de investimento e crescimento”, destacou o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, comentando os dados apurados pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA).

Lembrando que a economia regional cresce consecutivamente há 48 meses, José Manuel Rodrigues sublinha que o aumento da atividade portuária, “é um sinal claro da confiança dos operadores económicos nos portos regionais”, geridos pela APRAM, que tem revelado uma enorme capacidade de adaptação para, mesmo com obras a decorrer na infraestrutura portuária do Caniçal, conseguir dar resposta às solicitações das empresas madeirenses.

E é também, acrescenta o secretário regional, um importante indicador da capacidade de o tecido empresarial regional exportar, importar e abastecer a Região com eficiência.

“Os portos da Madeira desempenham um papel fundamental na cadeia logística regional e no abastecimento da população, sendo também uma alavanca estratégica para o desenvolvimento económico da Região”, prosseguiu, dizendo que este desempenho reforça a importância de o Governo Regional continuar a investir na modernização das infraestruturas portuárias, com foco na sustentabilidade e na competitividade.

Os Portos da Madeira já tinham fechado o ano passado, com um movimento recorde de mercadorias, o mais elevado dos últimos 10 anos. Foram 1.432.211 toneladas movimentadas, num crescimento de 1,39% em relação a 2023.

Este arranque de ano reforça essa consistência no crescimento, com destaque para a mercadoria contentorizada que foi responsável por 190.383 toneladas, mais 4.786 toneladas do que no trimestre homologo. Em termos unitários, foram movimentados entre janeiro e março deste ano, 19.510 contentores: 18.673 no Caniçal, 659 no Porto Santo e 178 no Funchal.