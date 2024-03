Foram 7, os prémios atribuídos a PortoBay Hotels & Resorts no âmbito da feira ITB Berlim, a decorrer entre 5 e 7 de março. TUI, DER Touristik e Nordic leisure Travel Group distinguiram o grupo com prémios, que na sua maioria, foram atribuídos tendo por base o feedback dos clientes destes operadores turísticos.

A TUI, um dos maiores operadores turísticos do mundo, de origem alemã, distinguiu o The Cliff Bay, hotel 5 estrelas no Funchal, com o prémio Global Hotel Awards 2024 na categoria Top 100 Hotels da TUI.

“Este prémio reflete a opinião dos clientes que se hospedaram nos hotéis que trabalham com este operador. É com base nas experiências vividas pelos seus clientes que a TUI elege as melhores unidades hoteleiras. Os galardões distinguem os melhores hotéis em vários países da Europa, assim como, no Egito, República Dominicana, Maldivas, Tailândia, México, Sri Lanka, Ilhas Maurícias, Estados Unidos, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Cuba e Indonésia, principais destinos deste operador”, explica o grupo hoteleiro, através de um comunicado enviado às redações.

Três unidades hoteleiras, entre 150, foram distinguidas com o prémio “Red Star Quality Award” pela DER Touristik, um dos principais operadores turísticos da Europa. Os hotéis Porto Mare e Eden Mar, 4 estrelas localizados no Funchal, e o PortoBay Falésia, hotel 4 estrelas no Algarve, foram premiados com este galardão, cuja atribuição tem por base as avaliações e os comentários dos clientes este operador.

“O Red Star Quality Award é o nosso prémio de mais elevada qualidade, com o qual honramos o desempenho dos hotéis”, explica Sven Schikarksy, Head of Product da DER Touristik, sublinhando que serve como uma orientação confiável quer para os clientes, quanto para as agências de viagem.

Foram também distinguidos três hotéis PortoBay pela Nordic Leisure Travel Group em diferentes categorias: o hotel 5 estrelas The Cliff Bay ganhou o prémio mais conceituado deste operador escandinavo tendo sido considerado o “Best Hotel Worldwide 2023”, sendo o melhor entre cerca de mil hotéis, e ainda o “Best Hotel on Madeira 2023”. Já o hotel Porto Santa Maria foi galardoado com o prémio “One of the Top 3 Hotels on Madeira 2023”.

Em apenas três meses, PortoBay Hotels & Resorts conta já com 34 prémios e certificações atribuídas aos hotéis do grupo.