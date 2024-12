O Porto do Funchal recebe hoje a estreia do Silver Ray, o MSC Opera que está a efetuar mais um turnaround e o pernoitante Queen Anne continua atracado até às 17h00.

Os três navios estão a movimentar 7 743 pessoas, das quais 5 260 são passageiros.

O Silver Ray está em viagem transatlântica para Antígua, nas Caraíbas, no âmbito do cruzeiro de 15 noites, iniciado em Lisboa, com escalas agora, no Funchal, depois Antígua, Porto Rico e Fort Lauderdale, onde vai ficar posicionado e a realizar cruzeiros pelo hemisfério sul.

A bordo, leva 483 passageiros e 526 tripulantes.

O MSC Opera que está colocado na linha da CAI, Cruise Atlantic Islands chegou com 2 036 passageiros e 742 tripulantes.

Está a fazer mais um turnaround que envolve 252 desembarques e 263 embarques. Hoje, conclui o cruzeiro que iniciou a 29 de novembro pelas ilhas Canárias e prepara-se para iniciar outro que termina neste porto no próximo dia 12.

Deixa a Madeira por volta das 17h00, após uma escala de 11 horas.

O Queen Anne também tem partida prevista para as 17h00.

O navio está a fazer o itinerário do corredor atlântico, com 2 741 passageiros e 1 215 tripulantes, num cruzeiro de 14 noites que começou em Southampton.

O Funchal foi o primeiro porto de escala, seguindo-se La Palma, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Lisboa com o regresso ao porto de origem marcado para 15 deste mês.