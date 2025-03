O AIDAcosma regressou esta manhã ao Porto do Funchal, com 5.832 passageiros e 1 430 tripulantes, em mais uma presença semanal que na atual época alta deste porto, termina a 31 de março.

O navio veio de Las Palmas, fica 16 horas na Madeira e parte às 23h30 para Tenerife, onde começou este cruzeiro de 07 noites que termina quarta-feira próxima.

O AIDAcosma iniciou as suas presenças semanais no Porto do Funchal, nesta temporada, no passado dia 04 de novembro. O objetivo era realizar 22 escalas, mas devido ao mau tempo, cancelou duas escalas, uma em janeiro e outra em fevereiro.

Em abril, o navio vai posicionar-se no Mediterrâneo, regressando no próximo dia 10 de novembro, quando regressa novamente, à rota da CAI, Cruise Atlantic Islands para mais cruzeiros entre a Madeira e as ilhas Canárias.