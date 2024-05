PORTFOLIO – Made of Portugal, junta-se às celebrações da Festa da Flor na Ilha da Madeira, sob o mote ‘Mercado em Flor’ que apresenta um extenso programa de atividades durante todo o mês de maio.

Degustações de produtos típicos, mostra de artesanato, moda e bordados com história, danças e músicas tradicionais, fazem parte de um intenso cartaz que irá trazer animação contínua à loja Portfolio e ao Aeroporto da Madeira.

Segundo uma nota divulgada h0je, a loja Portfolio do Aeroporto da Madeira, alia-se a estas celebrações com um ‘Mercado em Flor’ que apresenta um cartaz próprio durante todo o mês de maio que irá promover a cultura madeirense aos milhares de turistas que se deslocam à região nesta altura do ano. Aliando tradição e cultura, o evento também destacará marcas emblemáticas da região como o Vinho Madeira, os deliciosos bolos típicos feitos com mel-de-cana, os bordados inspirados em flores e padrões locais e o tradicional “bailinho da Madeira”. A marca PORTFOLIO é detida pela ANA AEROPORTOS, que selecionou o parceiro AREAS, experiente na gestão de marcas de retail e hotelaria, para a cocriação e gestão operacional da marca nos diversos aeroportos. A marca tem como missão princípios orientadores a autenticidade, originalidade, criatividade e inovação do que é feito de Portugal e de tudo aquilo de que Portugal é feito.