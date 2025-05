Porcelanosa perspetiva facturação de 1 milhão por ano na Madeira

Com loja aberta no Funchal, desde outubro passado, a Porcelanosa, fabricante de gama alta de cerâmicas e equipamentos para cozinhas e casas de banho, tem grandes expetativas em relação à Região.

A empresa, situada na Rua Visconde do Anadia, foi hoje visitada pelo presidente do Governo Regional, que se fez acompanhar do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Falando em nome da marca espanhola, Gonçalo Conceição lembrou que a empresa, na Região, está ainda numa fase embrionária, mas a trabalhar para atingir o milhão de euros de faturação nos próximos dois anos.

Neste momento, dá trabalho a quatro pessoas, estando em perspetiva mais um posto, assim como um armazém para maior rapidez na entrega do material.

Sobre os clientes, disse que são muito variados, entre privados, grandes grupos hoteleiros e empreiteiros.

As expetativas da empresa, que já tinha representação na Madeira, são altas, face à situação da economia regional, segundo disse o responsável, em declarações aos jornalistas.

Sobre a escolha da Região pela marca espanhola, Miguel Albuquerque destacou a “credibilidade e o prestígio” da empresa e o facto desta ter encontrado na Região “um mercado que pode explorar e que pode desenvolver”.

O governante frisa a “dinâmica económica” regional e a importância de ser acompanhada também de oferta em termos de qualidade e em termos de imobiliário.

A Porcelanosa, com origem em Espanha, está em 150 países, sendo empresa líder nno setor de pavimentos e revestimentos cerâmicos.