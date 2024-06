A presidente do conselho de administração dos Portos da Madeira (APRAM, SA), Paula Cabaço, integra a delegação portuguesa que está na Noruega, para uma visita de trabalho de três dias.

Segundo explica a APRAM, em nota de imprensa, esta participação da Madeira surge na sequência do convite endereçado pelo Governo português, através da Direção Geral de Política do Mar (DGPM) que, em conjunto com a UNG National Focal Point EEA Grants Portugal, embaixada da Noruega em Lisboa e Innovation Norway, organiza esta missão de alto nível dedicada à modernização dos portos.

“Os portos noruegueses estão a explorar e a desenvolver soluções importantes em termos de sustentabilidade ambiental, e esta viagem constitui uma oportunidade para nos inteirarmos do que está a ser feito, e ao mesmo tempo estreitar relações com o cluster marítimo da Noruega”, destaca Paula Cabaço.

A responsável pela Administração dos Portos da Região vai aproveitar as visitas aos portos de Olso e de Bergen e os contatos com empresas norueguesas, para abordar questões relacionadas com a transição energética, digitalização, sustentabilidade ambiental e descarbonização dos portos.

“Estamos interessados em conhecer o que está a ser feito ao nível do abastecimento de energia elétrica aos navios, num momento em que estamos a dar os nossos primeiros passos na investigação e desenvolvimento de soluções de infraestruturas de OPS (Onshore Power Supply)”, explica Paula Cabaço, referindo-se ao projeto Green Ports Madeira.

Um investimento de 700 mil euros, que está a estudar a viabilidade e o impacto da implantação de infraestruturas OPS no Porto do Funchal, que permitam que os navios atracados desliguem os seus motores, ligando-se à rede elétrica em terra. “Será um importante passo ao nível da descarbonização dos portos e da sustentabilidade ambiental, com o qual estamos comprometidos.”

Um compromisso que tem vindo a ser reconhecido internacionalmente, como demonstra a recente nomeação dos Portos da Madeira para o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade, dos World Cruise Awards 2024. Uma distinção que se junta à também nomeação para Melhor Destino de Cruzeiros da Europa. Um galardão que a Madeira venceu em 2022 e 2023.

A missão portuguesa à Noruega integra várias entidades oficiais do setor marítimo e energético, e as principais autoridades portuárias portuguesas. O principal objetivo, é proporcionar oportunidades para a cooperação bilateral e contatos junto de empresas norueguesas que atuam na área da energia verde, descarbonização e digitalização dos portos.

“A indústria dos cruzeiros está empenhada na transição energética, e a APRAM quer está na linha da frente na procura de soluções ambientais”, sublinhou Paula Cabaço, apontando como exemplo o envolvimento dos Portos da Madeira no projeto internacional SHIFT2DC, que recebeu um financiamento comunitário de 11 milhões de euros. O objetivo é estudar alternativas energéticas económicas e sustentáveis, e os Portos da Madeira são a única infraestrutura portuária europeia a participar neste consórcio, que reúne 30 entidades parceiras de 12 países.

A comitiva portuguesa chegou este domingo à Noruega, e regressa a Portugal na próxima terça-feira. Na agenda, além das referidas visitas aos portos de Oslo e Bergen, constam contatos com empresas e entidades oficiais do governo norueguês.