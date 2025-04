Hotéis madeirenses foram galardoados hoje pelo operador turístico escandinavo Apollo, com base nas classificações atribuídas pelos clientes.

Os prémios ‘Escola do Cliente Appollo’, categoria ouro, foram atribuídos ao Meliã Madeira Mare e ao Castanheiro Boutique Hotel; categoria prata ao Porto Mare e ao Vidamar Resorts Madeira; e bronze ao Sentido Galosol.

O Caju Le Petit Hotel foi distinguido com o prémio ‘Apollo Mondo One of a Kind’, e o Vidamar Resorts Madeira recebeu ainda o prémio ‘Apollo Sports Hotel’.

Os prémios dizem respeito ao período 2023/2024 e foram entregues por Nina Hornewall, diretora comercial da companhia, e por membros da sua equipa.

Em declarações aos jornalistas, momentos antes da entrega dos prémios, a responsável pela empresa falou da grande ligação existente entre o operador escandinavo e a Madeira, pelo gosto que os turistas nórdicos nutrem por este destino.

No caso da Apollo, disse que os seniores representam a maior parte dos clientes e que isso se explica com a longevidade e com o facto de terem maior poder de compra.

Antes da entrega dos galardões, a diretora comercial fez uma apresentação sobre o momento atual da empresa e disse que, ao contrário do que era esperado, a retoma do negócio, após a pandemia não aconteceu de forma abrupta e que só agora começa a aproximar-se dos valores de antes da covid-19. O aumento do custo de vida no Sul da Europa será um dos motivos.