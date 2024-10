A oferta de quartos para arrendar em casa partilhada subiu 36% no terceiro trimestre de 2024, face ao ano anterior, segundo análise divulgada hoje pelo idealista. No trimestre anterior, o aumento da oferta foi de 57%, o que demonstra um abrandamento nos últimos meses. Mesmo com mais quartos disponíveis, os preços subiram 7% num ano.

A contrariar a tendência de crescimento, o Funchal registou uma queda significativa de 49% na oferta de quartos, a maior redução entre todas aquelas que se verificaram em Portugal. Outras cidades que também viram uma diminuição da oferta foram Setúbal (-26%), Faro (-24%) e Vila Real (-17%).

Foi também no Funchal onde os preços mais subiram, com os quartos 50% mais caros do que há um ano. Lisboa mantém-se como a cidade com os quartos mais caros (599 euros/mês), seguida do Funchal, onde o preço médio é agora de 450 euros mensais.