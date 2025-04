As obras do Teleférico do Curral das Freiras avançam este verão, tal como JM avançou em janeiro passado.

A 20 de janeiro de 2025, o presidente do conselho de administração da Madeira Skypark Adventure, Nuno Freitas, avançou ao JM que a obra avançaria este verão e hoje confirmou, à Antena 1, que os trabalhos arrancarão em julho.

O projeto do teleférico do Curral das Freiras é um investimento privado de 47 milhões de euros. O teleférico vai circular no segundo maior vão suspenso da Europa com 3.000 metros de comprimento. Duas cabines permitirão o transporte de 50 pessoas, cada.

Este investimento vai criar 40 postos de trabalho diretos.