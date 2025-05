Há uma nova cerveja artesanal no mercado regional. Chama-se Aduela e combina o sabor da cerveja com vestígios de Vinho Madeira.

O lançamento deste novo produto aconteceu esta tarde, no hotel Socalco, na Calheta, e decorre de uma parceira entre as produtoras Vilhoa e Oitava Colina, a primeira da Madeira e a segunda do Continente, e com o apoio da Justino’s Madeira Wine.