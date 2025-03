O movimento de passageiros nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira (RAM) registou um crescimento de 8,9% em janeiro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo um total de 340,9 mil passageiros transportados em 2 582 voos comerciais, segundo dados fornecidos pela ANA - Aeroportos de Portugal à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

De acordo com a DREM, “no mês em referência, o aeroporto da Madeira registou um aumento tanto no movimento de aeronaves (2 417; +11,5% face a janeiro de 2024), como no número de passageiros (330,0 mil; +9,3%). No aeroporto do Porto Santo, registou-se uma redução ligeira, quer no movimento de aeronaves (165; -1,2% em relação ao mesmo período de 2024), quer no número de passageiros (10,8 mil; -0,5%).”

Cada aeronave movimentada na RAM transportou, em média, cerca de 137 passageiros no aeroporto da Madeira (139 em janeiro de 2024) e 66 no aeroporto do Porto Santo (65 no mesmo período do ano passado).

O crescimento registado no primeiro mês de 2025 foi impulsionado pelo tráfego internacional, que aumentou 16,9% (190,3 mil passageiros), enquanto o segmento doméstico teve uma variação pouco significativa (+0,3%, totalizando 150,6 mil passageiros).

No aeroporto da Madeira, “o tráfego internacional (56,8%) predominou face ao doméstico (43,2% do total). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (75,5% do total), mas com menor desproporção comparativamente ao mesmo período em 2024 (76,3% do total).”

Os voos regulares representaram a maioria dos movimentos, correspondendo a 90,4% das aeronaves movimentadas e 92,3% dos passageiros transportados (91,3% e 93,1% em janeiro de 2024, respetivamente).

Taxa de ocupação diminuiu

Em janeiro de 2025, a taxa de ocupação das aeronaves movimentadas na RAM fixou-se nos 77,9%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 78,0% e o de Porto Santo os 75,0%. No mesmo mês de 2024, estas taxas haviam sido ligeiramente superiores (79,1% no total regional, 79,3% na Madeira e 73,8% no Porto Santo).

Os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM, excluindo os em trânsito, totalizaram 340,0 mil, com 44,2% do tráfego referente a voos exclusivamente nacionais e 55,8% ao tráfego internacional. “No âmbito deste último, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM (30,4%), seguido da Alemanha (22,4%) e da Polónia (14,1%).”