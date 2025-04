O preço mediano dos alojamentos familiares na Região Autónoma da Madeira (RAM) fixou-se nos 2.895 euros por metro quadrado no 4.º trimestre de 2024, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em informação do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor está substancialmente acima da média nacional, que se situou nos 1.870 euros/m2.

De acordo com a DREM, entre as nove regiões NUTS II, apenas a Grande Lisboa (3.032 euros/m2) apresentou um valor superior ao da Madeira, com o Algarve a registar um valor próximo (2.851 euros/m2). O Alentejo foi a única região abaixo dos mil euros por metro quadrado (914 euros/m2).

A Madeira registou também o maior crescimento homólogo do país, com uma taxa de variação de +54,9%, muito acima da média nacional (+15,5%). Em relação ao trimestre anterior, os preços aumentaram 24,4% na Região, face a um crescimento de 2,8% no país.

Considerando os municípios com mais de 100 mil habitantes, o Funchal registou um preço mediano (3 693 euros/m2) superior ao da RAM (2 895 euros/m2), apresentando um crescimento homólogo de 51,1%. Face ao trimestre anterior, a variação foi de 27,0%.

Segundo a DREM, o Funchal ocupa agora o 6.º lugar entre os municípios com preços medianos mais elevados do país.

Os alojamentos adquiridos por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro foram transacionados, em média, por 3 606 euros/m2, enquanto os compradores com domicílio fiscal em território nacional pagaram, em média, 2 857 euros/m2.

Considerando os últimos doze meses, o valor mediano na RAM situou-se nos 2.395 euros/m2, superando a média nacional (1.777 euros/m2), com destaque para os alojamentos novos (3.151 euros/m2) face aos existentes (2.019 euros/m2). Nesta análise, a Madeira registou o maior crescimento homólogo (+26,8%) entre as nove regiões.

Além do Funchal, destacaram-se Santa Cruz (2 269 euros/m2), Câmara de Lobos (2 237 euros/m2), Machico (1 908 euros/m2) e Porto Santo (1 873 euros/m2). Santana apresentou o valor mais baixo (1 023 euros/m2).

Nas freguesias do Funchal, São Martinho (3.700 euros/m2) e Sé (3 684 euros/m2) foram as únicas acima da média do município. No Caniço, o valor foi de 2.415 euros/m2, superior à média de Santa Cruz.

A nível de tipologias, os T0 ou T1 apresentaram o preço mais elevado na RAM (2.602 euros/m2), sendo que, no Funchal, o valor foi ainda mais alto (3.272 euros/m2).