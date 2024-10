O mercado imobiliário de luxo português será apresentado a potenciais clientes norte-americanos em dois eventos este mês nas cidades de Miami e Nova Iorque, onde serão destacados os benefícios de investir ou mudar-se para Portugal.

As agências imobiliárias Luximos e Porta da Frente, afiliadas da cadeia de luxo Christie’s International Real Estate, estarão na próxima semana, nos dias 22 e 23, em Miami, no estado norte-americano da Florida, e rumarão a Nova Iorque nos dias 24 e 25, para eventos de apresentação e posteriores reuniões privadas que permitirão aos interessados explorar as oportunidades imobiliárias e de investimento em Portugal.

“Famílias e investidores de várias partes do mundo têm sido atraídos pelo imobiliário português, estando os americanos atualmente entre as nacionalidades mais interessadas em investir em Portugal. Portugal tornou-se num dos locais mais desejáveis para viver e investir, atraindo a atenção global pela sua combinação única de estilo de vida, segurança, clima e um mercado imobiliário próspero”, explicaram as duas agências imobiliárias, num comunicado enviado à Lusa.

Tendo em conta que os norte-americanos “representam 67% do investimento imobiliário no país”, estas agências irão aproveitar a deslocação aos Estados Unidos para apresentar as razões pelas quais Portugal está a emergir “como o destino ideal para quem procura mudar-se ou investir em imóveis de qualidade”.

Tanto nos eventos de Miami como de Nova Iorque, os participantes terão a oportunidade de interagir com especialistas do imobiliário em várias regiões, desde o Algarve, ao Porto ou à região vinícola do Douro, até Lisboa, Cascais, Comporta e Alentejo.

As agências imobiliárias levarão ainda aos Estados Unidos uma advogada especializada em direito imobiliário e de imigração em Portugal, que estará disponível para responder a questões relacionadas com a residência, aquisição de imóveis e enquadramentos legais para compradores internacionais.