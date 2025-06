O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, reuniu-se, ontem, com os representantes dos concessionários dos transportes públicos da Região Autónoma da Madeira (RAM), dando seguimento às negociações para a melhoria e equiparação salarial entre todos os operadores de transporte rodoviário — medida que está a ser avaliada em conversações com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da RAM.

Segundo a nota de imprensa enviada pelo gabinete de Pedro Rodrigues, o encontro contou ainda com a participação do Conselho de Administração do Instituto de Mobilidade e Transportes, IP-RAM (IMT, IPR), e do secretário-geral da ACIF-CCIM. A valorização da carreira dos motoristas esteve no centro das conversações, num esforço conjunto para garantir condições salariais justas e homogéneas em todo o setor.

Segundo Pedro Rodrigues, o Governo Regional está empenhado em encontrar soluções sustentáveis para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais do transporte público. Está em curso, em articulação com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), uma avaliação dos impactos orçamentais que a equiparação salarial poderá representar para a Região.

“O objetivo é avaliar o impacto financeiro para a Região e incluir esta medida no orçamento da Região, de forma gradual e responsável, garantindo a sustentabilidade financeira e o reconhecimento da importância destes profissionais”, afirmou o secretário com a pasta dos transportes.

As negociações deverão continuar nas próximas semanas, com novas reuniões previstas entre o Governo, os concessionários e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da RAM.