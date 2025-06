Média do crédito à habitação baixa para 399 euros na Madeira, mas ainda supera a nacional

A média da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação diminuiu, em maio, 2 euros face ao mês anterior, fixando-se em 399 euros, na Madeira. Apesar do decréscimo, o valor é ainda superior ao nacional, que se fixou nos 395 euros.

Dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística (DREM), com base em informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no mês passado, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região, fixou-se em 3,634%, baixando 0,105 pontos percentuais em relação a abril. Em maio do ano passado, a taxa era de 4,687%.

Os juros, em maio, caíram 5 euros, atingindo os 203 euros, enquanto a amortização ficou-se pelos 196 euros, mais 3 do que no mês precedente.

Já o montante do capital médio em dívida aumentou pelo 25.º mês consecutivo, fixando-se em 68.023 euros, sendo que há um ano era de 64.868 euros.