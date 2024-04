O mau tempo que se faz sentir na Região, e que já motivou o alerta da Capitania do Porto do Funchal, levou ao cancelamento da visita de dois navios de cruzeiro, nomeadamente o ‘Amadea’ e o ‘Vasco da Gama’ que deveriam acostar hoje na pontinha.

Ainda assim, foi possível ao navio ‘Vista’, estreante, atracar no Porto do Funchal. Refira-se que este tem como porto de origem Great Stirrup Cay e que a partida está programada para as 18h00 desta sexta-feira, com destino ao porto de Cadiz.