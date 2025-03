O Consórcio MAIS, a operar há 8 anos na Madeira, iniciou em finais de 2019 ligações aéreas quatro vezes por semana entre o continente, São Miguel e a Ilha Terceira, nos Açores.

Agora, após esta operação regular, a empresa anuncia a suspensão dos seus voos semanais cargueiros para o arquipélago vizinho.

Numa nota de imprensa, é referido que o investimento superior a um milhão e meio de euros procurava encontrar retorno a médio prazo na exportação de pescado e no aumento da exportação de produtos regionais , agrícolas e lácteos, só possíveis com o envolvimento dos empresários; das instituições empresarias e do Governo Regional.

‘’Estamos conscientes que a suspensão do ‘voo cargueiro’’ vai ter um impacto muito negativo na economia do arquipélago. A região voltará a sentir o atraso na receção, das suas compras de comercio eletrónico do seu correio ou na chegada de medicamentos, principais produtos que transportamos, e uma redução clara na capacidade disponível para o aumento da exportação dos produtos regionais’’, afirmou António Beirão, responsável pela empresa.

“A ilha Terceira, onde se preparava a construção de um hub para a exportação de produtos das ilhas ocidentais e que recebeu de forma muito aberta e positiva a operação do voo cargueiro, sentirá ainda mais a falta do avião”, refere ainda.

Questionado sobre o que se passará a curto prazo, a MAIS afirma de forma prudente que “a direção da MAIS tem sido incansável na forma como, por variadas vezes, tentou relançar a aproximação e o diálogo com a região e espera sinceramente que a curto prazo e com o apoio continuado das instituições empresariais e do Governo Regional, seja implementada uma solução que viabilize a sustentabilidade do projeto, para bem da economia açoriana’’.

A presença de um voo cargueiro acaba sempre por criar a prazo uma dinâmica própria de crescimento da economia das regiões, tal como se comprova com o sucesso da operação da MAIS entre a Madeira e o continente.

A companhia aérea Swiftair, sócio de referência da MAIS, gere uma frota de cerca de 100 aviões, maioritariamente cargueiros, e tem uma grande experiência no transporte de carga inter-ilhas e entre as ilhas e o continente europeu assim como no transporte de pescado, ligando também a região da Africa Ocidental a Madrid.