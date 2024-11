De acordo com os dados preliminares referentes aos primeiros nove meses de 2024, o saldo da balança comercial da RAM com o estrangeiro registou um superavit de 66,5 milhões de euros, superior ao do período homólogo (40,0 milhões de euros).

Segundo dados revelados pela Direção Regional de Estatística, isto traduz uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 132,3%, mais alta que a registada nos primeiros nove meses de 2023, que se fixou em 119,0%.

No período em referência, o total de exportações de empresas com sede na RAM atingiram os 272,6 milhões de euros, tendo aumentado 8,7% face aos primeiros nove meses de 2023, enquanto as importações rondaram os 206,1 milhões de euros, valor inferior em 2,2% comparativamente ao mesmo período do ano precedente. De janeiro a setembro de 2024, a maioria da saída de bens destinou-se a países terceiros (55,9% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (82,2%).