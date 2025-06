Madeira recebeu 235,7 mil hóspedes em maio. Alojamento local cresceu na ordem dos 19,3%

No passado mês de maio, o alojamento turístico da Madeira registou a entrada de 235,7 mil hóspedes, que efetuaram 1.152,7 mil dormidas. Estes números traduzem subidas homólogas de 8,4% e 7,8%, respetivamente.

771,8 mil destes hóspedes (67,0%) concentraram-se no segmento da hotelaria, registando uma subida de 3,3% face a maio de 2024, enquanto o alojamento local (30,6%) e o turismo no espaço rural (2,4%) subiram 19,3% e 6,8%, pela mesma ordem.

De acordo com dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), a taxa líquida de ocupação-cama do alojamento turístico, no mês em referência, foi de 72,3%, mais 0,6% face ao observado no mês homólogo (71,7%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 82,6% (81,7% em maio de 2024).

A estada média no conjunto do alojamento turístico fixou-se em 4,44 noites (4,48 noites em maio de 2024). Os valores mais elevados continuam a ser observados na hotelaria (4,56 noites) e no alojamento local (4,28 noites), seguidos pelo turismo no espaço local, que apresenta a estada média mais baixa, com 3,48 noites.

Entre janeiro e maio, os hóspedes entrados no total do alojamento turístico da Região totalizaram 934,1 mil, o que representa um crescimento de 7,8% face ao período homólogo. Também as dormidas registaram um acréscimo, aumentando 8,3% em comparação com o mesmo período de 2024, ultrapassando os 4,8 milhões.

Proveitos atingiram os 85,2 milhões de euros

Em maio de 2025, os proveitos totais e os proveitos de aposento registaram crescimentos homólogos de 21,1% e 21,3%, respetivamente, fixando-se, pela mesma ordem, em 85,2 milhões de euros e 61,1 milhões de euros.

No mês de maio de 2025, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) rondou os 108,13 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), mais 18,5% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 111,74 euros, em maio de 2024, para 130,89 euros, em maio de 2025 (mais 17,1% de variação homóloga).