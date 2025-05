O Destino Madeira está novamente nomeado para os Prémios Marketeer como melhor destino do país, um galardão que recebeu em 2023 e 2024. Na categoria Turismo – Destino, a Madeira concorre com Cascais, Lisboa, Alentejo, Algarve, Centro, Açores e Porto e Norte.

As votações já estão abertas e decorrem online até ao dia 18 de junho no site da Marketeer ou através deste link. Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia cuja data e local serão anunciados em breve.

A 17.ª edição do evento volta a reconhecer as marcas, empresas e personalidades que fazem a diferença em Portugal. São 250 finalistas de 36 categorias em áreas que vão da Grande Distribuição aos Festivais de Música, Seguros e Telecomunicações, passando pelo Grande Consumo, Turismo, Banca e Saúde e até Jogos da Sorte.

A lista de nomeados resulta de um cruzamento de avaliações por parte da redação e do Conselho Editorial da Marketeer. A par do trabalho desenvolvido pelas marcas, estes galardões pretendem reconhecer também as melhores agências de Comunicação, de Meios e de Branding e Publicidade.

Os Prémios Marketeer foram atribuídos pela primeira vez em 2009 com o objetivo de premiar que de melhor se faz na área do marketing, publicidade e comunicação em Portugal, um total de 15 categorias.

O Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, salienta que esta nomeação da Marketeer, uma vez mais na categoria de melhor destino em Portugal, representa “o reconhecimento pelo trabalho contínuo desenvolvido pelo Turismo da Madeira, em conjunto com todos os intervenientes do setor, com vista à melhoria constante do desempenho e à afirmação da Região como um destino único, tanto ao nível nacional como internacional.”