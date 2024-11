Madeira eleita melhor destino insular do mundo

A Madeira venceu esta noite o prémio de melhor destino insular do Mundo, nos World Travel Awards, evento que está a decorrer no Savoy Palace.

Reagindo à conquista, Miguel Albuquerque diz que este é um prémio que distingue um trabalho coletivo, dos profissionais do turismo, dos agentes do setor.

“O que temos que fazer é melhorar cada vez mais a qualidade do destino, do serviço que prestamos, e ter sempre o cuidado de manter a qualidade do ecossistema, manter a sustentabilidade e continuar a harmonizar o turismo com as vivências da nossa população”, considerou em declarações aos jornalistas.

O presidente do Governo Regional lembra que o turismo “é algo de bom para a vivência coletiva, traz riqueza e cosmopolitismo, mas, simultaneamente, temos que encontrar sempre um balanço e um equilíbrio entre aquilo que oferecemos e aquilo que proporcionamos à população”.