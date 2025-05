A Madeira e o Porto Santo integram a lista dos cinco destinos portugueses mais procurados para este verão, segundo a Jetcost, que prevê que os meses de calor vão voltar a ser de recorde em termos de viagens e escapadelas de turistas do país.

De acordo com um estudo recente do potente motor de busca de voos e hotéis da www.jetcost.pt, 77% dos portugueses planeiam viajar durante as suas férias deste verão, enquanto 7% estão à espera do último minuto para decidir, dependendo fundamentalmente do orçamento que tenham. No entanto, um em cada dez (16%), não pretende viajar para nenhum lugar.

O mesmo estudo indica que, entre os meses preferidos para viajar, agosto é o mês escolhido, sendo que 40% dos portugueses espanhóis também vão viajar nesse mês, enquanto 38% esperam fazê-lo em agosto. Junho e setembro também são mostrados como dois meses que cada vez têm mais seguidores, 10% viajará em junho e 12% em setembro.

A Jetcost indica ainda que, em relação à duração da viagem, 33% planeia deslocar-se um máximo de 5 dias. 34% uma semana, 25% entre 8 e 15 dias e 8% entre 15 dias e um mês. No que diz respeito aos gastos, a média por pessoa é de 1.140 euros.

Já no que toca ao meio de transporte, o estudo refere que o automóvel particular (51%) posiciona-se como a opção preferida de acordo com o estudo da Jetcost.pt. O avião com (36%), o autocarro com (7%), o comboio com (3%) e o barco com (3%), são sucessivamente os meios preferidos. Por outro lado, o hotel parece ser o alojamento preferido pela maioria (51%), à frente do aluguer de um apartamento (26%). As outras opções são apart-hotéis (11%) e casas de campo (9%). Apenas 3% pensa fazer campismo.

Por outro lado, a família é a opção escolhida por pouco mais da metade dos entrevistados (50%), em vez de viajar só como casal (24%), com amigos (16%) ou sós (10%).

Em termos de destinos, a JetCost indica que os nacionais parecem ser os preferidos para quase sete em cada dez (54%) dos portugueses, preferem-nos aos internacionais (36%), enquanto 10% combinam ambos. “E, claro, aqueles com sol e praia (63%) são os preferidos, seguidos por grandes cidades (24%) e destinos interiores e de serra (13%). Os 5 destinos portugueses mais procurados para este verão são: Lisboa, Porto, São Miguel, Madeira e Porto Santo”, realça.

Destinos nacionais preferidos pelos portugueses para o verão de 2025:

1. Lisboa

2. Porto

3. São Miguel

4. Madeira

5. Porto Santo

6. Terceira

7. Faro

8. Pico

9. Faial

10. Flores

Quanto às viagens internacionais para a Europa, Paris é a cidade mais procurada e completam o top 5 Palma de Maiorca, Barcelona, Roma e Tenerife. Enquanto isso, os destinos de longa distância mais exóticos e elegantes que este ano estão de moda, entre os espanhóis São Paulo, Nova York, Praia, Rio de Janeiro e Bali.

Destinos europeus preferidos pelos portugueses para o verão de 2025:

1. Paris

2. Palma de Maiorca

3. Barcelona

4. Roma

5. Tenerife

6. Ibiza

7. Madrid

8. Malta

9. Alicante

10. Londres

Destinos de longa distância preferidos pelos portugueses para o verão de 2025:

1. São Paulo

2. Nova Iorque

3. Praia

4. Marraquexe

5. Rio de Janeiro

6. Cancun

7. Dubai

8. Fortaleza

9. Punta Cana

10. Miami