Graham Cook, presidente e fundador do evento WTA, defendeu hoje, na gala, que está a decorrer no Savoy Palace, que a Madeira deve valorizar, na sua promoção, a comunição na língua dos países emissores de turismo que quer conquistar.

Exemplifica que as redes sociais do WTA estão em 200 línguas, algo que faz há 20 anos, e aponta a Inteligência Artificial (IA) como uma realidade que terá impacto no futuro do turismo.