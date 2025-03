A Madeira aproveitou todos os fundos do programa 14-20, num valor total de 508 milhões. Este o valor executado.

Maria João Monte disse-o há momentos aos jornalistas antes da abertura da exposição, no Museu da Casa da Luz, que apresenta números deste programa, à qual seguir-se uma sessão com a presença do secretário de Estado do Planeamento, Hélder Reis e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Foram apresentadas 10.646 candidaturas, das quais 8.187 foram aprovadas. Maria João Monte, presidente da Autoridade de Gestão da Madeira 14-2,0 está satisfeita.