O resultado líquido consolidado do Grupo Montepio atribuível ao Montepio Geral - Associação Mutualista (MGAM) foi 154,4 milhões de euros, em 2024, um crescimento de 66,8% em relação ao ano anterior, segundo um comunicado.

“Este resultado foi alcançado com o contributo positivo da globalidade das empresas do Grupo Montepio”, indicou, na mesma nota hoje divulgada.

Segundo o grupo, “os proveitos operacionais situaram-se em 1.827,7 milhões de euros, no final de 2024, apresentando um crescimento de 79,4 milhões de euros (4,5%) face a 2023” explicado sobretudo, por “variações positivas dos proveitos resultantes das atividades associativas, em 62,2 milhões de euros (7,2%), da atividade de seguros, em 8,7 milhões de euros (3,3%), do resultado de operações financeiras, em 28,9 milhões de euros” e de outros resultados, em 11 milhões de euros “que compensaram largamente a redução da margem financeira, em -26,3 milhões de euros (-5,7%) num contexto de redução de taxas de juro”.

Segundo a entidade, no final de 2024, os gastos de funcionamento atingiram 415,8 milhões de euros, um crescimento de 45,9 milhões de euros (12,4%) face a 2023.

O MGAM fechou 2024 com 610.181 associados, face aos 604.799 no final de 2023, um aumento de 5.382 associados, referiu.

O ativo fixou-se em 21.796,7 milhões de euros, um acréscimo de 765,5 milhões de euros (3,6%) face ao final de 2023 e o passivo do MGAM ascendeu a 21.275,1 milhões de euros, com um acréscimo, face a 2023, de 636,5 milhões de euros (3,1%), segundo o comunicado.

O grupo refere que, ainda durante 2024, “foi assegurado o desenvolvimento de projetos estruturantes, como a revisão do regulamento de benefícios e das rendas do MGAM” para dar resposta “às necessidades presentes e futuras de atuais e potenciais associados, através do desenvolvimento de nova oferta e da revisão das atuais modalidades mutualistas” assim como a implementação de planos estratégicos e “o reforço das iniciativas de inovação e transformação digital nas diversas empresas do Grupo, orientadas a associados e clientes”.