O Pingo Doce Forum reabriu hoje, no Forum Madeira, “com um espaço totalmente renovado, moderno e ainda mais sustentável. A renovação permitiu alargar a área comercial para 2267m2 e a equipa foi reforçada, contando com um total de 140 colaboradores”, refere o grupo em nota de imprensa.

“Esta reabertura reforça o plano de remodelações do Pingo Doce, que se encontra a implementar um conceito de loja assente na centralidade da Comida Pronta, dos Frescos e do Serviço, como características que diferenciam a marca”.

Das alterações, refira-se que “logo na entrada da loja, os clientes vão encontrar o restaurante Comida Fresca com 198 lugares sentados; cafetaria e padaria em livre-serviço, com fornadas de pão quente ao longo do dia e uma ampla variedade de produtos frescos, incluindo modernas secções de Talho e de Peixaria, com atendimento personalizado e ecrãs digitais com informação dos produtos.

“A nova loja dispõe de 15 caixas em sistema de self-checkout e vai ao encontro de uma maior preocupação ambiental e apresenta alternativas que permitem uma experiência de compra mais sustentável, como a disponibilização de sacos reutilizáveis e trolleys, um serviço inovador e exclusivo do Pingo Doce, mais sustentável e económico, e que contribui para a redução do uso de plástico descartável. Os clientes podem, também, levar as suas próprias embalagens e caixas para utilizarem na Charcutaria ou no Take Away, por exemplo.

No âmbito da política de responsabilidade social do Pingo Doce, a loja do Forum Madeira irá continuar a apoiar a comunidade local, através da doação de bens alimentares às instituições locais Associação Mão Solidária, Cáritas Diocesana do Funchal e Fundação Cecília Zino e do programa Bairro Feliz. Na edição de 2024, o Bairro Feliz apoiou a Associação Recreativa e Cultural da Ajuda na aquisição de equipamento desportivo, bem como equipamento destinado ao desenvolvimento cognitivo - como livros e jogos específicos -, de modo a combater a perda de massa muscular no idoso.

De salientar que a loja está aberta todos os dias das 08h00 às 23h00 no Forum Madeira.