Lagarde lembra que já há tarifas em vigor que são “choque negativo na procura”

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou hoje que já há tarifas que estão em vigor e que são um “choque negativo na procura”, que se pode agravar com taxas adicionais.

Na conferência de imprensa após ter sido anunciado mais um corte nas taxas de juro em 25 pontos base, a presidente do BCE apontou que se vive um ambiente de incerteza e que os efeitos das tarifas ainda não são completamente claros.

“Sabemos que é um choque negativo na procura e podemos antecipar que vai ter algum impacto no crescimento, mas o impacto líquido na inflação ficará mais claro com o tempo”, salientou a responsável, admitindo que há possíveis efeitos das tarifas, como a fragmentação de cadeias de fornecimento, que podem levar a pressões inflacionárias mas também no sentido contrário.

No que diz respeito à atividade económica, a “escalada nas tensões de comércio global vai provavelmente baixar o crescimento da área do euro e pode arrastar o investimento e o consumo”.

Lagarde destacou que algumas das tarifas já estão em vigor, que subiram de aproximadamente 3% até 13% em termos de taxas em bens exportados para os EUA, mas também há a “perspetiva de algo que pode ser muito mais impactante e há uma série de respostas potenciais do lado da Comissão Europeia”.

Assim, existe ainda muita incerteza e “haverá muitas decisões das próximas semanas e meses que serão decisivos”, notou, recordando que a pausa de 90 dias determinada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, para as tarifas adicionais vai acabar.

Neste cenário, a responsável garantiu que a decisão de cortar as taxas diretoras em 25 pontos base foi unânime entre os governadores: “opções foram debatidas, mas ninguém defendeu um corte de 50 pontos”, disse.