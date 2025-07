Numa ação concertada entre o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e a marca “Bailha”, tem lugar, nos dias 24, 25 e 26 de julho, na Cidade de Berlim, uma iniciativa promocional do Bordado da Madeira. Trata-se de umaparceria com a White Label Project, plataforma internacional, com sede em Berlim, que promove marcas de design sustentável lideradas por mulheres, com foco na justiça social, valorização do artesanato e comércio ético, refere a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, em nota de imprensa.

A iniciativa inclui uma “pop-up store” inserida na loja WLP Store, no bairro criativo de Mitte, com artigos - camisas, t-shirts e totebags da marca Bailha, um workshop de Bordado da Madeira com a Bordadeira de Casa, Dorina Silva, no qual os participantes (público geral e influenciadores) terão a oportunidade bordar a sua própria totebag em algodão orgânico, e uma mostra de Bordado da Madeira com peças do acervo do IVBAM. Esta mostra inclui peças que dão a conhecer a versatilidade do Bordado da Madeira, aplicado à roupa de cama, do banho e decoração.