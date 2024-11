Investir na reabilitação de uma casa antiga na Madeira pode valorizar o imóvel em 30%, de acordo com um estudo publicado hoje no Idealista.

A mesma publicação refere que a remodelação de um apartamento T2 em mau estado varia muito consoante o distrito ou ilha em que se localiza o imóvel. O que os dados do idealista permitem concluir é que uma casa desta tipologia pode sair valorizada, no mínimo, em 20% em qualquer zona do país.

No entanto, é nos distritos de Lisboa, Faro e na Madeira onde uma casa com dois quartos sai mais valorizada depois de remodelada. “Isto porque os preços das casas colocadas à venda no verão desde ano aumentaram, em média, 30% após um processo de remodelação. Ou seja, pode inferir-se que quem tiver um apartamento T2 em mau estado a valer 200 mil euros, depois de renová-lo consegue vendê-lo por cerca de 260 mil euros em Lisboa, Faro ou na Madeira”, refere.

O Idealista menciona ainda que, no distrito do Porto, a remodelação de um apartamento T2 pode aumentar o preço de venda da casa em 29,4%. “Assim, uma casa que custe 200 mil euros pode ser colocada no mercado por 259 mil euros depois das obras realizadas”, indica.

Por outro lado, a menor valorização das habitações remodeladas é observada na Guarda, Portalegre e em Bragança, embora sejam sempre superiores a 20%. “Isto quer dizer que uma casa com más condições de 100 mil euros pode subir o preço para 120 mil euros (ou mais) depois de uma renovação”, observa ainda.