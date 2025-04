A Madeira está representada com 13 empresas na SAGAL EXPO – Feira de Exportação dos Sabores de Portugal, que decorre na FIL, em Lisboa, na próxima semana, entre os dias 28 e 30 de abril.

A participação neste evento é uma oportunidade ímpar, segundo a Secretaria Regional da Economia, para as empresas mostrarem os produtos a novos mercados, estabelecerem parcerias e expandirem os negócios.

O desafio foi lançado pela Invest Madeira, a agência regional criada para a internacionalização do investimento sob a tutela da Secretaria Regional liderada por José Manuel Rodrigues.

A diretora executiva, Filipa Ferreira, fala de um recorde que espelha o “reconhecimento das empresas do papel da Invest Madeira no seu crescimento e na abertura de novos mercados”.

Na lista dos participantes estão as marcas Empresa de Cervejas da Madeira, Chábom, Chá 1419, Inocentro, Vinha Alta, Sweet&Sugar, Gesba - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Dayoleta, Ilhapeixe, Ilhopan-Panificação Pastelaria, Sidra Madeira, G-set e a empresa Martins e Martins.

Durante os três dias do evento, as treze empresas participantes irão ocupar em simultâneo o stand oficial do Governo Regional, que será visitado na próxima segunda-feira pelo Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Todas as empresas terão um balcão em exclusividade para exposição e degustação dos seus produtos.