No primeiro semestre do ano, a introdução no consumo de combustíveis, na Madeira, rondou os 82,8 milhões de litros, de acordo com a Direção Regional de Estatística (DREM), número que aumentou 3,0% face período homólogo.

Descortinados os dados, observa-se que foram introduzidos 53,6 milhões de litros de gasóleo, 23,0 milhões de gasolina de 95, e 6,2 milhões de gasolina de 98 octanas. As variações homólogas foram positivas, na ordem dos 0,1%, 7,6% e 13,1%, respetivamente.

Já no que toca ao gás propano e butano, rondou as 6,5 e 1,8 mil toneladas, respetivamente, mais 19,3% e menos 35,4% que no mesmo período do ano anterior.

A quantidade introduzida de gás natural foi de 12,6 mil toneladas, mais 31% que nos primeiros seis meses de 2024.

Quanto aos preços, no segundo trimestre de 2025, o custo médio do gasóleo fixou-se em 1,41€. No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,558€.