O Grupo Vipa, através da empresa VGPC, Lda. (Zona franca da Madeira), comercialmente denominada por Vipa.pt, garantiu a concessão da Fração H, situada no piso 1 do Centro Cívico de Santana, para um período inicial de cinco anos, renovável por iguais períodos até ao limite de quinze anos, conforme previsto no concurso público n.º 02/2025 promovido pela Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.

Com uma área de 148 m², a Fração H será transformada num polo dinâmico de inovação e serviços, assente numa estratégia de proximidade ao norte da ilha.

Esta nova infraestrutura permitirá ao Grupo Vipa reforçar a sua operação no Concelho de Santana, criando sinergias com outras empresas do grupo e estimulando a economia local.

O Centro Cívico de Santana desempenha um papel central na vida administrativa e social do concelho, concentrando diversos serviços públicos essenciais que facilitam o acesso da população a múltiplas valências num único espaço.

Entre os serviços instalados destacam-se o Cartório Notarial, a Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial, o Serviço de Finanças de Santana, o Serviço Local de Segurança Social, a Junta de Freguesia de Santana e o balcão da Secretaria Regional de Agricultura.

Esta concentração de serviços confere ao Centro Cívico uma importância estratégica, tornando-o um ponto nevrálgico para a comunidade local e para os visitantes do concelho. Duas iniciativas estratégicas já se encontram confirmadas para este novo polo: a abertura de uma loja da HWL – Homes With Love, a empresa de mediação imobiliária do grupo, e a transferência da sede social da BioReboot, uma startup de base tecnológica e ambiental que tem vindo a conquistar o reconhecimento nacional, destacando-se como vencedora de prémios promovidos pelo Jornal Expresso e pelo Crédito Agrícola, no âmbito da inovação e empreendedorismo sustentável.

Este investimento sucede a outras apostas do Grupo Vipa no concelho de Santana, nomeadamente no setor da mobilidade e sustentabilidade, com a exploração do parque de estacionamento do centro da cidade, o Parque Central – Cidade de Santana, sob a marca SmartPark.

Pedro Paixão, diretor executivo do Grupo Vipa, sublinha que “esta nova concessão reflete a visão estratégica do grupo em consolidar a sua presença nos vários concelhos da Região, contribuindo de forma concreta para o desenvolvimento territorial equilibrado. Continuamos comprometidos com uma política de investimento inteligente, sustentável e alinhada com as necessidades reais das comunidades locais”.

Com este novo passo, o Grupo Vipa reforça a sua posição enquanto agente económico relevante e inovador, promovendo um modelo de desenvolvimento que cruza tecnologia, sustentabilidade e impacto territorial.