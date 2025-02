Grupo Porto Bay congratula-se pelas cinco distinções na Gala Michelin

O Grupo Porto Bay congratyula-se com as cinco distinções na 2.ª Gala do Guia Michelan em Portugal, que distingue os melhores restaurantes do País.

Nesta edição o Il Gallo d’Oro renovou as suas duas estrelas Michelin e a Estrela Verde, o Avista garantiu, pelo quinto ano consecutivo, a sua presença no guia, o Horta manteve a sua recomendação no guia e o Avista Ásia foi, pela primeira vez, recomendado pelo Guia Michelin.

“Para um Grupo Hoteleiro como o PortoBay, que tem apostado na Gastronomia como fator de diferenciação, é motivo de regozijo e de sentimento de dever cumprido o múltiplo reconhecimento pelo Guia Michelin da qualidade da sua restauração”, refere António Trindade, CEO do Grupo PortoBay.

“Este contributo vem reforçar o nosso posicionamento como grupo de referência nacional e internacional. Às equipas os nossos parabéns por parte de todos os colegas do grupo e o meu muito obrigado pelo vosso profissionalismo e dedicação à marca PortoBay”.

O chef Benoît Sinthon, que lidera a equipa do Il Gallo d’Oro - , restaurante distinguido com duas estrelas Michelin e uma Estrela Verde, tem contribuído na formação dos chefs João Luz (Avista), Santiago Anolles (Horta) e Rui Pinto (Avista Ásia) - destaca a importância da renovação das estrelas.

“A renovação das estrelas é muito importante e, para mim, uma grande satisfação, refletindo mais de 20 anos de dedicação. O Il Gallo d’Oro é composto por um conjunto de grandes profissionais que, com paixão, rigor e determinação, mantêm a exigência e a excelência como prioridade. Tenho orgulho na equipa e em todos os que contribuíram para chegarmos onde estamos hoje. Os nossos chefs, João Luz, Rui Pinto e Santiago Anolles, juntamente com toda a equipa, são profissionais formados em cozinhas Michelin, rigorosos, conhecedores de produtos de excelência e mestres em técnicas culinárias”, afirmou, em declarações reproduziadas na nota de imprensa do Grupo Porto Bay.