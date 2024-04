‘Global Finance’ elege Santander como o ‘Melhor Banco em Portugal’

A revista norte-americana Global Finance distinguiu o Santander como o ‘Melhor Banco em Portugal’, no âmbito dos ‘World’s Best Banks 2024’.

Estes prémios voltam a eleger as instituições financeiras que mais se destacam em todo o mundo, combinando critérios objetivos – como rendibilidade, crescimento de ativos, dimensão geográfica, relações estratégicas, desenvolvimento de novos negócios e inovação em produtos – e subjetivos, através das opiniões de analistas financeiros, analistas de crédito, consultores de banca e outros profissionais da indústria.

A revista adianta que as premiadas “são as instituições que melhor souberam responder às necessidades dos seus clientes em mercados difíceis e obtiveram os melhores resultados, estabelecendo as bases de sucesso para o futuro”. E as que “foram capazes de gerir os seus ativos e passivos de uma forma inteligente, tendo em conta os cenários de taxas de juro em constante mudança”.

O diretor da publicação, Joseph D. Giarraputo, fundador e diretor editorial da Global Finance, refere que “o setor bancário atingiu um momento decisivo com a entrada da inteligência artificial generativa, que promete reescrever a forma como sempre trabalhámos”. “Neste ambiente em constante mudança, os Best Bank Awards reconhecem as instituições financeiras que oferecem a mais ampla gama de serviços, fiabilidade a longo prazo e inovação tecnológica.”, adianta.

Fundada em 1987, a Global Finance possui leitores em 193 países, tendo uma tiragem de 50.000 exemplares. Com uma vasta experiência em mercados financeiros, tornou-se uma referência na área da banca e tem como público-alvo os maiores gestores de carteiras de investimento internacionais.