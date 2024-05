A GESBA inicia amanhã, na Loja Continente Monumental Edifício São Lucas, no Funchal, a venda direta de banana biológica na Região.

A Sonae é a primeira rede de retalhistas que o fará na Região, sendo que ao longo da semana irá estender-se para outras lojas.

A assinalar este marco, estarão presentes no Continente Monumental, às 11h00, Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura e Ambiente, José Carlos Salvado, diretor de operações do Modelo/ Continente na Madeira, e Ivone Silva, diretora comercial do Modelo/ Continente na Madeira.